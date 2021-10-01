В Україні зменшився тариф на електроенергію для населення

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Починаючи з 1 жовтня в Україні знизився тариф на електроенергію для 80% населення України - відтепер він становитиме 1,44 грн за кВт-год, але лише за умови споживання до 250 кВт-год на місяць

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Завдяки розробленій Міненерго фінансовій моделі покладання спеціальних обов'язків (ПСО) державні виробники електроенергії, які забезпечують виконання спецобов'язків, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах. За рахунок отриманого доходу державна генерація компенсуватиме різницю між тарифами для населення і ринковою ціною електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова модель ПСО дозволить держкомпаніям стабілізувати та покращити свій фінансовий стан. Своєю чергою, це дає змогу забезпечувати знижену ціну на електроенергію для вразливих верств населення.

В Міненерго також додали, що тарифи на електроенергію гарантовано будуть незмінними протягом всього опалювального сезону

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що в опалювальний сезон "тарифи залишатимуться стабільними".

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