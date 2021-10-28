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28 жовтня 2021, 14:35 3

Кабмін пропонує запровадити електронні перевірки бізнесу

28 жовтня 2021, 14:35 3
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з відкритих джерел
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Кабмін пропонує впровадити електронні перевірки для бізнесу та встановити відповідальність за подання неправдливих даних

Як передає RegioNews, відповідний законопроєкт було схвалено на сьогоднішньому засіданні уряду

Згідно до проєкту документу, платники податків будуть зобов'язані подавати до органів ДПС експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань, а також зміни у фінстані платника податків за звітний рік у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року.

Для великих платників податків обов'язок виникає з 01.01.2025, для інших платників визначених статтею 180 Податкового кодексу — з 01.01.2027.

За неподання, несвоєчасне подання, подання з помилками передбачена відповідальність. При цьому за перше порушення санкції не застосовуються.

Нагадаємо, що на початку липня стало відомо, що перевірки податківців та Держпраці виявили 240 нелегальних працівників за 2 дні

Кабмін бізнес перевірки податки

 
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