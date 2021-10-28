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28 жовтня 2021, 14:59 4

Кабмін доповнив перелік підприємств для великої приватизації

28 жовтня 2021, 14:59 4
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів вніс зміни до переліку об’єктів великої приватизації державної власності - список доповнили "Заводом алюмінієвої фольги", що у Запоріжжі

Про це пише RegioNews з посиланням на засідання уряду 28 жовтня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, відповідно до статті 5 закону "Про приватизацію державного і комунального майна" до об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі, вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.

Згідно з даними звіту про фінансовий стан державного підприємства "Завод алюмінієвої фольги" на 31.12.2020 вартість його активів становить 374 млн грн.

Фонд державного майна України є уповноваженим органом управління державного підприємства "Завод алюмінієвої фольги".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ проведе перевірку використання державних коштів на "Велике будівництво".

Кабмін

 
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