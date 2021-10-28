Правительство уменьшило средства на компенсации за повышение тарифов на электроэнергию
Кабинет министров Украины перераспределил часть средств по компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию
Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает RegioNews.
Согласно распоряжению, правительство уменьшило средства по компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию на сумму 189 216,8 тыс. грн и увеличило по другим позициям.
Так, Кабмин увеличил направление по следующим позициям:
49 448,7 тыс. грн — ежегодная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной;
104 529,6 тыс. грн — страховые выплаты медикам и членам их семей вследствие заболевания коронавирусом COVID-19;
35 238,5 тыс. грн — реабилитация детей с инвалидностью.
Как сообщалось, в Украине уменьшился тариф на электроэнергию для населения с 1 октября для 80% населения Украины.