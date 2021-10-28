Правительство уменьшило средства на компенсации за повышение тарифов на электроэнергию

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Кабинет министров Украины перераспределил часть средств по компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает RegioNews.

Согласно распоряжению, правительство уменьшило средства по компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию на сумму 189 216,8 тыс. грн и увеличило по другим позициям.

Так, Кабмин увеличил направление по следующим позициям:

49 448,7 тыс. грн — ежегодная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной;

104 529,6 тыс. грн — страховые выплаты медикам и членам их семей вследствие заболевания коронавирусом COVID-19;

35 238,5 тыс. грн — реабилитация детей с инвалидностью.

Как сообщалось, в Украине уменьшился тариф на электроэнергию для населения с 1 октября для 80% населения Украины.