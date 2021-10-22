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"Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці
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22 жовтня 2021, 11:18 734

"Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці

22 жовтня 2021, 11:18 734
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з відкритих джерел
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В комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" заявляють про можливі віялові відключення електроенергії у столиці взимку

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби компанії

"В умовах низьких запасів вугілля на українських електростанціях стають можливими загрози застосування у зимовий період графіків обмеження споживання електроенергії", - зазначається у повідомленні.

Зазначається також, що виробництво електроенергії на ТЕЦ за нинішьої вартості газу є збитковим.

Зі свого боку заступник голови КМДА Петро Пантелеєв запевняє, що запасів палива достатньо для проходження опалювального сезону, таким чином заперечуючи можливість відключень.

Нагадаємо, що заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що столиця погодилася компенсувати різницю у тарифах на опалення, які зросли через подорожчання газу. До цього столична влада оголосила про підвищення вартості опалення для населення майже до 3 тисяч гривень.

Київ електрика КМДА Обмеження опалювальний сезон

 
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