В октябре Украина снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 2%

Фото из открытых источников

Украина со 2 по 24 октября 2021 года снизила запасы природного газа в своих ПХГ до 18 млрд 494,8 млн куб. м

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы природного газа снижены на 381,2 млн куб. м - до 18 млрд 494,8 млн куб. м (с учетом 176 млн куб. м в расположенном на оккупированной территории Вергунском ПХГ).

По расчетам, среднесуточный отбор газа из хранилищ на прошлой неделе колебался в пределах 22-26,6 млн куб. м, в том числе 24 октября из подземок было поднято 24,24 млн куб. м газа.

Ранее глава Оператора ПХГ Украины Сергей Перелома отмечал, что с начала октября использовать газ для отопления начали частные домохозяйства, в то же время централизованное теплоснабжение еще полноценно не подключено.

Как сообщалось, Украина готовится импортировать газ из Румынии.

Также "Батькивщина" требует объявления чрезвычайного положения в энергетике.