09:02  25 октября
В Украине зафиксировали почти 15 тысяч новых случаев COVID-19
08:29  25 октября
На Черкасщине отправили под домашний арест двойника кандидата от "Слуги народа"
08:06  25 октября
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину": стреляли из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
25 октября 2021, 12:29 231

В октябре Украина снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 2%

25 октября 2021, 12:29 231
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина со 2 по 24 октября 2021 года снизила запасы природного газа в своих ПХГ до 18 млрд 494,8 млн куб. м

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы природного газа снижены на 381,2 млн куб. м - до 18 млрд 494,8 млн куб. м (с учетом 176 млн куб. м в расположенном на оккупированной территории Вергунском ПХГ).

По расчетам, среднесуточный отбор газа из хранилищ на прошлой неделе колебался в пределах 22-26,6 млн куб. м, в том числе 24 октября из подземок было поднято 24,24 млн куб. м газа.

Ранее глава Оператора ПХГ Украины Сергей Перелома отмечал, что с начала октября использовать газ для отопления начали частные домохозяйства, в то же время централизованное теплоснабжение еще полноценно не подключено.

Как сообщалось, Украина готовится импортировать газ из Румынии.

Также "Батькивщина" требует объявления чрезвычайного положения в энергетике.

газ Укртрансгаз хранилище отопительный сезон запас

СНБО поручил обеспечить бесперебойные поставки газа для населения
22 октября 2021, 21:02
Стоимость тепла для киевлян может вырасти на 50%
22 октября 2021, 16:05
"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице
22 октября 2021, 11:18
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua