Вартість тепла для киян може зрости на 50%

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Тарифи "Київтеплоенерго" на постачання теплової енергії для населення зростуть з початку опалювального сезону

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19 жовтня

Рішення набирає чинності з дати опублікування і діятиме до 30 вересня 2022 року.

Згідно з документом, тариф на поставку теплової енергії для населення встановлено на рівні 2381,54 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 47,7% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1 616,48 грн за 1 Гкал).

Крім того, тариф на поставку гарячої води для населення протягом опалювального сезону встановлено на рівні 97,89 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Це менше, ніж діючий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Однак він зросте до 119,83 гривень після закінчення опалювального сезону.

Нагадаємо, що КМДА у жовтні вже оприлюднила розпорядження про подорожчання тепла для населення. Однак невдовзі після цього "Київтеплоенерго" заявило, що вартість тепла для населення не зміниться, а заступник голови столичної міськдержадміністрації Микола Поворозник повідомив, що столиця компенсує різницю у тарифах.