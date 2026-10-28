Крали дрони у військових і продавали назад армії: 16 підозрюваних

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Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський, передає RegioNews.

За даними слідства, організував схему колишній військовослужбовець. До оборудки він залучив військових, цивільних посередників і комерційні підприємства. Учасники шукали військовослужбовців, готових за гроші передавати безпілотники з військових частин. Для цього навіть створили окремий Telegram-канал.

Викрадену техніку звозили до майстерні на Дніпропетровщині. Там видаляли заводські номери, змінювали маркування та QR-коди. Після цього через підконтрольні підприємства дрони знову постачали військовим, але вже як нові.

Щоб викрити схему, правоохоронці провели понад 100 обшуків у дев’яти областях України та Києві.

Загалом вилучили понад 600 безпілотників, із яких більш як 200 уже ідентифікували як майно військових частин. Походження решти техніки встановлюють.

За даними слідства, вартість викраденого військового майна становить близько 16 млн грн.

Крім дронів, під час обшуків вилучили:

13 млн грн;

400 тис. доларів США;

золото, срібло та коштовності;

15 автомобілів.

Загалом у справі встановили 25 епізодів протиправної діяльності. Усім 16 підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Наразі правоохоронці встановлюють походження всієї вилученої техніки та інших можливих учасників схеми – від тих, хто забезпечував викрадення дронів, до тих, хто організовував їх повторний продаж війську.

Нагадаємо, в Києві двоє адвокатів отримали підозри. Вони обманули виробника дронів для ЗСУ. Адвокати надавали чоловіку юридичні послуги. Вони переконали його, що проти нього нібито відкрито кримінальне провадження, а саме підприємство можуть позбавити статусу критично важливого. Для "допомоги" вони вимагали в нього 55 тисяч євро.