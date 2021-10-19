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19 жовтня 2021, 18:29 3

Україна готується імпортувати газ з Румунії

19 жовтня 2021, 18:29 3
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Фото з відкритих джерел
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Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що, крім власного видобутку, компанія володіє значними запасами газу в підземних сховищах і можливостями оперативного імпорту значних обсягів газу з європейських напрямків.

У нас є можливість імпортувати газ з різних європейських країн – Польщі, Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії. У нас досить диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо забезпечити та платоспроможний попит української промисловості. А населення вже забезпечене достатніми обсягами газу власного видобутку і газом, який у сховищах, - цитує пресслужба Вітренка.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 17 жовтня становлять 18,66 млрд куб.м, що майже на 34% менше торішніх показників.

Як повідомлялося, комерційний імпорт з РФ та Білорусі для проходження опалювального сезону в Україні не розглядається.

Також "Батьківщина" вимагає оголошення надзвичайного стану в енергетиці.

газ Юрій Вітренко Руминія імпорт

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