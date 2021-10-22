На Херсонщине на аукционе продали солезавод всемеро дороже начальной цены
22 октября завершился онлайн-аукцион по приватизации солезавода в Геройском Херсонской области. Его приобрела компания, которая предложила цену в 45 миллионов гривен
Об этом говорится на странице Фонда государственного имущества Украины в Facebook, передает RegioNews.
За объект приватизации на торгах соревновались 9 компаний. Стартовая цена предприятия выросла в 7,3 раз - с 6,1 млн грн до 45 млн грн.
Сейчас победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет. После этого процесс приватизации Геройского предприятия будет считаться официально завершенным.
Известно, что солезавод в Геройском на Херсонщине добывает соль на 15 озерах. За год на заводе в среднем добывают 5-6 тысяч тонн соли.
Как сообщалось, вчера в Винницкой области продали спиртзавод на 10 млн грн дороже стартовой цены.