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22 октября 2021, 21:25 441

На Херсонщине на аукционе продали солезавод всемеро дороже начальной цены

22 октября 2021, 21:25 441
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Фото Суспильне.Херсон
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22 октября завершился онлайн-аукцион по приватизации солезавода в Геройском Херсонской области. Его приобрела компания, которая предложила цену в 45 миллионов гривен

Об этом говорится на странице Фонда государственного имущества Украины в Facebook, передает RegioNews.

За объект приватизации на торгах соревновались 9 компаний. Стартовая цена предприятия выросла в 7,3 раз - с 6,1 млн грн до 45 млн грн.

Сейчас победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет. После этого процесс приватизации Геройского предприятия будет считаться официально завершенным.

Известно, что солезавод в Геройском на Херсонщине добывает соль на 15 озерах. За год на заводе в среднем добывают 5-6 тысяч тонн соли.

Как сообщалось, вчера в Винницкой области продали спиртзавод на 10 млн грн дороже стартовой цены.

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