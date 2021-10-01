На Херсонщині затримали фермера, який замовив вбивство конкурента

Фото: Нацполіція

У Херсонській області між керівником фермерського господарства та його конкурентом виник конфлікт щодо ведення бізнесу в регіоні, тому фермер замовив його вбивство

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Для виконання замовного вбивства він найняв мешканця Херсонщини, який працював у сфері надання охоронних послуг", - йдеться у повідомлянні.

Слідчі встановили, що життя конкурента по бізнесу чоловік оцінив у 40 тисяч доларів.

Поліцейські затримали фігуранта під час передачі виконавцю злочину частини обумовленої суми.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри за ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що жительку Львівщини засудили до довічного ув'язнення за три вбивства.