Вітренко розповів, коли в Україні може подешевшати газ

Про це він повідомив у інтерв'ю голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка DW Ukrainian, пише RegioNews.

Це дозволить компанії встановити в річному тарифі для населення прийнятну вартість.

"Ми сподіваємося, що до травня ціна нормалізується, і коли ми будемо фіксувати ціни на наступний період, ми це будемо робити на прийнятному рівні для більшості українських споживачів", - сказав він.