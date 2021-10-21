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21 жовтня 2021, 16:39 27

Вітренко розповів, коли в Україні може подешевшати газ

21 жовтня 2021, 16:39 27
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Фото з відкритих джерел
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НАК "Нафтогаз України" розраховує, що до травня наступного року ціна на газ стабілізується

Про це він повідомив у інтерв'ю голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка DW Ukrainian, пише RegioNews.

Це дозволить компанії встановити в річному тарифі для населення прийнятну вартість.

"Ми сподіваємося, що до травня ціна нормалізується, і коли ми будемо фіксувати ціни на наступний період, ми це будемо робити на прийнятному рівні для більшості українських споживачів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у НАК "Нафтогаз" озвучили ціну газу для населення до кінця опалювального сезону.

газ Нафтогаз Юрій Вітренко

 
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