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22 октября 2021, 21:02 4

СНБО поручил обеспечить бесперебойные поставки газа для населения

22 октября 2021, 21:02 4
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Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров и местным властям безотлагательно принять меры для выполнения предыдущих решений СНБО в энергетической сфере

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает RegioNews.

Кабинету Министров, областным государственным администрациям, органам местного самоуправления нужно безотлагательно принять исчерпывающие меры для выполнения задач, которые определены решениями СНБО от 2 декабря 2019 года, от 30 июля 2021 года и 28 августа 2021 года, - сказал Данилов.

Кабмину также в трехдневный срок поручено создать механизм бесперебойной поставки газа для населения, теплокоммунэнерго и бюджетных организаций до конца отопительного сезона.

Как сообщалось, в СНБО считают, что к саботажу создания полного энергобаланса Украины могут быть причастны олигархические круги.

газ СНБО население Алексей Данилов отопительный сезон

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