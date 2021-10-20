У Кабміні пояснили, чому була необхідність запровадження надзвичайної ситуації через постачання газу

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Оголошення в областях надзвичайної ситуації щодо постачання газу дало змогу НАК "Нафтогаз" швидко підписати контракти з бюджетними установами

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня, передає RegioNews.

Він пояснив, що запровадження надзвичайної ситуації в регіонах було суто технічним рішенням й дало можливість швидше виконати меморандум, підписаний урядом з "Нафтогазом".

Запровадження надзвичайного стану в регіонах дало змогу "Нафтогазу" швидко укласти договори на постачання газу з усіма бюджетними установами в усіх регіонах... Школи, дитсадки, лікарні отримають газ за ціною, передбаченою в меморандумі, а саме по 13,6 грн/куб. м без ПДВ і доставки", - повідомив Шмигаль.

Шмигаль запевнив, що "Україна готова до опалювального сезону", а у підземних сховищах достатньо природного газу для опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше в Одеській обласній державній адміністрації заявили, що на Одещині бюджетні організації можуть залишитися без газу та тепла.

Також на Закарпатті оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу. Відомо, що запас газу в українських підземних сховищах утричі менший, ніж у цей період минулоріч.