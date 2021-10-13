Фонд госимущества пикетировали активисты, которые против приватизации "Большевика", не учитывающей права коллектива

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Активисты, которые защищают завод ПКМЗ ("Большевик") и его трудовой коллектив, заявили представителям Фонда Госимущества, что при дальнейших попытках ФГИУ манипулировать обществом перейдут к более радикальным действиям

Об этом сообщает "Деловая столица", передает RegioNews.

Активисты разложили у входа в Фонд Госимущества покрышки как символ майдана и отстаивания гражданской позиции.

Причиной пикетов стала скандальная ситуация вокруг предприятия: в решении о приватизации завода полностью не соблюдают прав трудового коллектива и остается непонятной его дальнейшая судьба после аукциона. При этом Фонд Госимущества как ответственный за эти проблемы, отказывается встречаться с общественностью и медиа для освещения вопроса, а несколько последних дней в интернете начали массово распространять информацию, будто сами работники завода выступают за его расформирования и приватизации, что не соответствует действительности.

Сами же рабочие предприятия неоднократно отправляли в государственные инстанции запросы и обращения с просьбой прекратить разрушение завода, хищения его имущества и сообщали о целенаправленном искусственном банкротстве оборонного предприятия. Однако никакой реакции властей нет.

Один из активистов, который протестует против разрушения завода "Большевик", заявил, что готов совершить акт самосожжения, если чиновники и ответственные лица снова будут игнорировать требования граждан.

Как сообщалось, в фонде Госимущества назвали дату продажи завода "Большевик" - 27 октября.

Ранее стало известно, что столичный завод "Большевик" выставят на аукцион со стартовой ценой 1,39 млрд грн.