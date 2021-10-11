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11 октября 2021, 12:23 53

В Минэкономики объяснили, почему росли цены в сентябре

11 октября 2021, 12:23 53
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Фото из открытых источников
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В сентябре 2021 года, после дефляции августа, потребительские цены в Украине повысились на 1,2% из-за подорожания продовольствия и энергоносителей на внешних рынках

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает RegioNews.

По данным Госстата в сентябре 2021 года, после дефляции августа, потребительские цены несколько повысились - на 1,2% (минус 0,2% в августе), однако ценовая ситуация остается стабильной. Незначительный рост цен в сентябре обусловлен, прежде всего, сохранением давления со стороны высоких цен на продовольствие и энергоносители на внешних рынках, - говорится в сообщении.

Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в сентябре 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен увеличилось на 1,2% по сравнению с августом.

Что касается энергоносителей, то, по данным Всемирного банка, средняя цена на природный газ на европейском рынке за сентябрь повысилась на 48,1%, в годовом исчислении – в 5,8 раза и достигла 646,4 долл. США за 1 тыс. м куб. В то же время рост тарифов для населения на природный газ в Украине в сентябре составил лишь 1,8%.

Определенное влияние на цены в Украине в сентябре имел также фактор сезонности. В частности, подешевели фрукты, масло подсолнечное, сахар за счет сезонного насыщения продовольственного рынка этой продукцией. Несколько снизились тарифы на железнодорожный пассажирский транспорт - на 1,7%, что является типичным для этого месяца. Выросли цены на некоторые продовольственные товары, одежду и обувь, услуги в сфере образования.

Как сообщалось, министр финансов Марченко признался, что в переговорах с миссией МВФ обсуждают фискальные риски из-за высокой цены на газ.

Ранее стало известно, что в Минэкономики планируют повысить минимальные цены на алкоголь.

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