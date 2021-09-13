У Мінекономіки планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь

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Міністерство економіки розробило і направило на узгодження із зацікавленими учасниками ринку проект постанови про підвищення мінімальних цін на алкоголь, що призведе до зростання цін на алкогольну продукцію легальних виробників

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт міністерства.

За словами заступника міністра економічного розвитку Сергія Теленика, через подорожчання сировини та інших матеріалів, які використовує галузь легальні виробники алкоголю не можуть підвищити вартість свого продукту до економічно обґрунтованих значень без підвищення мінімальних цін.

"Для вирішення ситуації, що склалася на ринку спиртних напоїв, мінекономіки вдосконалює інструменти цінового регулювання, зокрема шляхом оновлення мінімальних цін на алкоголь. Відповідний проэкт постанови спрямований на узгодження всіх зацікавлених учасників ринку", - заявив чиновник.

Як наголошується в повідомленні мінекономіки, підвищення мінімальних цін на алкоголь "дозволить детінізувати ринок алкоголю, а також сприятиме розвитку реального сектора економіки".

"Інструмент мінімальних роздрібних цін разом з показниками вартості та якості забезпечує конкуренцію на ринку алкогольних напоїв. Це скорочує сегмент тіньового ринку, витісняючи його з легального продажу за ціновим фактором", - зазначив Теленик,