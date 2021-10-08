Рада перенесла останній термін подачі юрособами даних про бенефіціарів на липень

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Верховна Рада перенесла останній термін подачі юрособами даних про бенефіціарів із 11 жовтня на 11 липня, ухваливши законопроект №5807 у другому читанні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

За законопроект проголосували 342 народних депутати за необхідних 226 голосів.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що нарахування штрафів (у розмірі 17-51 тис. грн) у жовтні неможливо через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи і значний попит на таку реєстрацію. Кількість юросіб, які мають подати державному реєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників, перевищує 1 млн, що значно більше за пропускну спроможність реєстраційної системи. Наразі відомості подали 171,333 тис. юросіб.

Як повідомлялося, сьогодні Рада обрала Стефанчука спікером.