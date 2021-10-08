Рада перенесла последний срок подачи юрлицами данных о бенефициарах на июль

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Верховная Рада перенесла последний срок подачи юрлицами данных о бенефициарах с 11 октября на 11 июля, приняв законопроект №5807 во втором чтении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на агентство"Интерфакс-Украина".

За законопроект проголосовали 342 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что начисление штрафов (в размере 17-51 тыс. грн) в октябре невозможно из-за низкой пропускной способности регистрационной системы и значительный спрос на такую регистрацию. Количество юрлиц, которые должны подать государственному регистратору сведения о конечных бенефициарных собственниках, превышает 1 млн, что значительно больше пропускной способности регистрационной системы. Сейчас сведения подали 171,333 тыс. юрлиц.

Как сообщалось, сегодня Рада избрала Стефанчука спикером.