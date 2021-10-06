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06 жовтня 2021, 18:21 5

Стала відома гранична чисельність співробітників Бюро економічної безпеки: 4 тисячі

06 жовтня 2021, 18:21 5
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів визначив граничну чисельність Бюро економічної безпеки

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає RegioNews.

Апарат Бюро економічної безпеки становитиме 700 співробітників, а територіальні органи - 3,3 тис.

Про це йдеться в затвердженому Кабміном положенні про БЕБ.

Як повідомлялося, Рада на два місяці відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки.

Тим часом директор БЕБ Мельник розповів про перші плани роботи відомства.

Нагадаємо, у травні уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

23 серпня Мельник офіційно став очільником Бюро економбезпеки.

Разом з тим, відкрито провадження у справі про оскарження результатів конкурсу на директора Бюро економічної безпеки.

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