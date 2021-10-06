Стала відома гранична чисельність співробітників Бюро економічної безпеки: 4 тисячі

04 жовтня 2021

Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers

"Велика фракція", яку "Слуга народу" пафосно провела у курортному місті на Львівщині, фактично звелася до одного питання. І воно виявилося неоднозначним