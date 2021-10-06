Стала відома гранична чисельність співробітників Бюро економічної безпеки: 4 тисячі
Кабінет Міністрів визначив граничну чисельність Бюро економічної безпеки
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає RegioNews.
Апарат Бюро економічної безпеки становитиме 700 співробітників, а територіальні органи - 3,3 тис.
Про це йдеться в затвердженому Кабміном положенні про БЕБ.
Як повідомлялося, Рада на два місяці відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки.
Тим часом директор БЕБ Мельник розповів про перші плани роботи відомства.
Нагадаємо, у травні уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.
23 серпня Мельник офіційно став очільником Бюро економбезпеки.
Разом з тим, відкрито провадження у справі про оскарження результатів конкурсу на директора Бюро економічної безпеки.
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