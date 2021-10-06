Стала известна предельная численность сотрудников Бюро экономической безопасности: 4 тысячи
Кабинет Министров определил предельную численность Бюро экономической безопасности
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает RegioNews.
Аппарат Бюро экономической безопасности составит 700 сотрудников, а территориальные органы - 3,3 тыс.
Об этом говорится в утвержденном Кабмином положении о БЭБ.
Как сообщалось, Рада на два месяца отсрочила запуск Бюро экономической безопасности.
Между тем директор БЭБ Мельник рассказал о первых планах работы ведомства.
Напомним, в мае правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.
23 августа Мельник официально стал главой Бюро экономбезопасности.
Вместе с тем, открыто производство по делу об обжаловании результатов конкурса на директора Бюро экономической безопасности.
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