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06 октября 2021, 18:21 20

Стала известна предельная численность сотрудников Бюро экономической безопасности: 4 тысячи

06 октября 2021, 18:21 20
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Фото из открытых источников
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Кабинет Министров определил предельную численность Бюро экономической безопасности

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает RegioNews.

Аппарат Бюро экономической безопасности составит 700 сотрудников, а территориальные органы - 3,3 тыс.

Об этом говорится в утвержденном Кабмином положении о БЭБ.

Как сообщалось, Рада на два месяца отсрочила запуск Бюро экономической безопасности.

Между тем директор БЭБ Мельник рассказал о первых планах работы ведомства.

Напомним, в мае правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

23 августа Мельник официально стал главой Бюро экономбезопасности.

Вместе с тем, открыто производство по делу об обжаловании результатов конкурса на директора Бюро экономической безопасности.

Бюро экономической безопасности Кабмин чиновники сотрудники

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