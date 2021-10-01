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01 жовтня 2021, 11:49 269

У Мінсоцполітики назвали розмір субсидії для багатодітних сімей та сімейних дитбудинків

01 жовтня 2021, 11:49 269
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Фото з відкритих джерел
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Розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу може сягнути 10 тис. грн в опалювальному сезоні 2021-2022 років

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики України, передає RegioNews.

Сьогодні призначення субсидій відбувається в індивідуальному порядку і залежить від розміру доходу членів домогосподарства і розміру плати за житлово-комунальні послуги, на що впливають тарифи і кількість цих послуг. Зокрема, для багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, які займають велику житлову площу, розмір субсидій в опалювальному сезоні 2021-2022 років становитиме до 10 тис. грн, - йдеться в повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

Загалом середній розмір субсидій у країні в неопалювальний сезон становить 300-350 грн, а в опалювальний - до 2 тис. грн, але залежно від умов споживання житлово-комунальних послуг, складу домогосподарства, рівня тарифів ця сума може становити і 3-5 тис. грн.

Як повідомлялося, Раніше в уряді розповіли, яким буде середній розмір субсидії цієї зими.

Також прем'єр Шмигаль повідомляв, що коштів, виділених на субсидії, вистачає до початку опалювального сезону.

субсидія багатодітні дитбудинок Мінсоцполітики

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