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01 жовтня 2021, 10:29 4865

Українським пенсіонерам доплатять до пенсії до 400 гривень: хто саме отримає виплати

01 жовтня 2021, 10:29 4865
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Фото: з відкритих джерел
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Близько 1 мільйона українських пенсіонерів отримуватимуть до 400 гривень доплат щомісяця. Таке підвищення стосуватиметься українців, яким виповнилося 75-80 років

Як передає RegioNews, підвищення пенсій набрало чинності з 1 жовтня та було анонсоване Мінсоцполітики раніше.

Зазначається, що підвищення пенсій стосуватимуться майже 1 млн пенсіонерів - мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2,5 тисячі гривень за наявності страхового стажу 20/25 років і більше.

У міністерстві також анонсували, що з 1 грудня 2021 року у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років з 2 400 до 2 600 грн.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня 2022 року українським пенсіонерам у віці від 70 до 75 років будуть щомісяця робити доплати.

Нагадаємо, нардепи пропонують проводити індексацію пенсій щороку 1 березня.

гроші Пенсійний фонд пенсія Мінсоцполітики доплата

 
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