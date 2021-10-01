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01 октября 2021, 11:49 268

В Минсоцполитики назвали размер субсидии для многодетных семей и семейных детдомов

01 октября 2021, 11:49 268
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Фото из открытых источников
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Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей и детских домов семейного типа может достигнуть 10 тыс. грн в отопительном сезоне 2021-2022 годов

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики Украины, передает RegioNews.

Сегодня назначение субсидий происходит в индивидуальном порядке и зависит от размера дохода членов домохозяйства и размера платы за жилищно-коммунальные услуги, на что влияют тарифы и количество этих услуг. В частности, для многодетных семей, детских домов семейного типа, которые занимают большую жилую площадь, размер субсидий в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит до 10 тыс. грн, - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

В целом средний размер субсидий в стране в неотопительный сезон составляет 300-350 грн, а в отопительный - до 2 тыс. грн, но в зависимости от условий потребления жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйства, уровня тарифов эта сумма может составлять и 3-5 тыс. грн.

Как сообщалось, ранее в правительстве рассказали, каким будет средний размер субсидии этой зимой.

Также премьер Шмыгаль сообщал, что средств, выделенных на субсидии, хватает до начала отопительного сезона.

субсидия многодетные детдом Минсоцполитики

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