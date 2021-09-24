Коштів, виділених на субсидії, вистачає до початку опалювального сезону – Шмигаль

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Коштів, які були виділені з державного бюджету на субсидії, вистачить до початку опалювального сезону

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію з Ради.

Ці кошти, які є зараз, їх абсолютно спокійно вистачає до початку опалювального сезону. Жодної заборгованості по субсидіях у нас немає. Майже 3 млн домогосподарств будуть отримувати субсидії в опалювальний період, - сказав Шмигаль.

Він нагадав про те, що у травні уряд запровадив нові правила отримання субсидій, які передбачають їх повну монетизацію, а також більш справедливий підхід для отримання цього виду допомоги від держави.

Більше 85% громадян отримали перепризначення автоматично, а інші мали подавати відповідні заяви для їх підтвердження, - додав очільник уряду.

Як повідомлялося, 10 вересня Кабмін просив змін до бюджету: на житлові субсидії бракує 12 млрд грн.

Також у серпні стало відомо, що Кабмін зменшив розмір субсидій на комунальні послуги.