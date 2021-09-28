У Мінсоцполітики розповіли, коли може запрацювати накопичувальна пенсійна система

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Міністр соціальної політики України Марина Лазебна допускає, що накопичувальна пенсійна система в країні запрацює з 2024 року

Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна

"Восени стоїть на порядку денному Верховної Ради ухвалення законопроєкту про накопичувальну систему. Думаю, це буде тільки перше читання", - зазначила міністр.

За словами Лазебної, після прийняття документа в цілому буде потрібен певний час для створення необхідних умов для її функціонування.

"Ми хотіли, щоб люди відкладали на свої накопичувальні рахунки вже в 2023 році, але, можливо, це буде і 2024 рік", - підкреслила очільниця Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що за збереження нинішньої моделі молодь не зможе розраховувати на пенсію від держави.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що пенсійна накопичувальна система передбачає внески в розмірі 2% шляхом відповідного зменшення ставки ЄСВ (єдиного соціального внеску) і 2% за рахунок зменшення ставки ПДФО (податок на доходи фізичних осіб).