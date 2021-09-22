У НАК "Нафтогаз" озвучили ціну газу для населення до кінця опалювального сезону

Про це заявив директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський, передає RegioNews з посиланням на "ZN.UA".

Ціна газу становитиме:

для населення – 7,96 грн;

для виробників тепла та гарячої води – 7,42 грн.

Будь-яка інформація, пов'язана з тим, що буде змінюватися ціна на газ, тарифи на опалення або гарячу воду, – помилкова і націлена на дестабілізацію ситуації в суспільстві. Що стосується ціни газу для тепловиробників, якою скористалися вже понад 50% всіх виробників тепла та гарячої води, то ця ціна не перевищує середньозважену вартість газу, яка вже врахована в тарифах, – заявив Білявський.

"Нафтогаз" минулого року постачав газ для виробників за ціною від 4,50 до 5 грн. Але ціна газу в структурі тарифу у більшості виробників була від 8 грн.

За словами Білявського, в Україні є 18 млрд кубометрів газу, з них приблизно 14,2 млрд потрібно на опалювальний сезон.

Разом з тим, ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є й ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Як повідомлялося, у серпні "Нафтогаз" підвищив ціну на газ до 12 гривень для 500 тисяч сімей.