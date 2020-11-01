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01 листопада 2020, 18:31 10

Батько голови Львівської ОДА потрапив до топ-100 найбагатших українців

01 листопада 2020, 18:31 10
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Батько чиновника Зіновій Козицький - власник компаній "Західнадрасервіс" і Next Bike.
Батько чиновника Зіновій Козицький - власник компаній "Західнадрасервіс" і Next Bike.
Фото з відкритих джерел
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Козицький посів 52-гу сходинку в рейтингу, який уклали журнал НВ та інвестиційна компанія Dragon Capital

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

Батько Максима Козицького Зіновій опинився в рейтингу найбагатших українців вперше, його статки оцінили в 142 млн доларів.

Практично п’ята частина рейтингу "100 найбагатших" є новачками: IT-бізнес, активи в online- і offline-торгівлі протягом року подорожчали через карантин та поширення коронавірусу.

Серед львів’ян, які також у топ-100 багатіїв уперше - засновники ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Тарас Вервега, Юрій Василик і Олег Денис.

Першу десятку найбагатших українців складають найвідоміші в Україні прізвища: Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Петро Порошенко, Дмитро Фірташ, Вадим Новинський, Ігор Коломойський, Олександр і Галина Гереги, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго та Віктор Медведчук.

Нагадаємо, на початку цього року нардеп з Буковини виграв у лотерею майже мільйон.

чиновники бізнес рейтинг декларацїї Козицький Максим
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