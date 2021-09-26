Отец председателя Львовской ОГА купил на аукционе завод - СМИ

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Компания львовского бизнесмена, отца председателя Львовской ОГА Зиновия Козицкого выкупила имущество Дашавского завода композиционных материалов в Стрыйском районе во время онлайн-аукциона. Компания заплатит за заброшенный завод 36,4 млн грн

Об этом сообщает ZAXID.net, передает RegioNews.

Дашавский завод композиционных материалов специализируется на переработке сажи - полуфабриката для изготовления резиновой обуви, изоляционных материалов для нефте- и газопроводов, автомобильных покрышек и других изделий. Его клиентами, в частности, являются крупные компании – "Оператор ГТС", "Укртранснафта", "Укртрансгаз" и другие. На этом заводе по состоянию на конец июня работало 33 человека. В то же время имущество предприятия находится в неудовлетворительном состоянии.

В августе 2021 года Фонд госимущества выставил завод в Стрыйском районе на продажу за 33 млн грн. На публичных торгах, которые состоялись 23 сентября, победила компания "Гео-Недра-Инвест". Эта фирма получила право выкупить имущество государственного завода за 36 млн 375 тыс. грн. Вскоре Фонд госимущества должен подписать с компанией договор о продаже.

Согласно данными системы YouControl, ООО "Гео-Надра-Инвест" принадлежит львовскому миллионеру, отцу председателя Львовской ОГА Зиновию Козицкому. Активы 64-летнего бизнесмена объединены в группу компаний "Западнадрасервис", которая специализируется на добывающей и альтернативной энергетике.

Как сообщалось, в ноябре 2020-го отец председателя Львовской ОГА попал в топ-100 самых богатых украинцев. Отец чиновника Зиновий Козицкий - владелец компаний "Западнадрасервис" и Next Bike.