На житлові субсидії бракує 12 млрд грн - Кабмін просить змін до бюджету

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Кабінет міністрів буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у парламенті, передає RegioNews з посиланням на трансляцію виступу на Youtube.

Як зазначив Шмигаль, на субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень.

До кінця року, за підрахунками Міністерства соціальної політики, потрібно буде близько 12 млрд гривень. Звичайно, ми будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету, - сказав він.

За його словами, зміни будуть подані в Раду до наступного четверга.

Будемо просити підтримати, щоб до кінця року субсидії можна було всім людям виплачувати, - додав прем'єр.

При цьому він заявив, що грошей, які залишилися, вистачить на виплати субсидій до початку опалювального сезону.

Як повідомлялося, в Україні зросли виплати за субсидіями.

Також відомо, що дізнатися про свою субсидію можна не виходячи з дому, на спеціальному порталі.