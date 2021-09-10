На житлові субсидії бракує 12 млрд грн - Кабмін просить змін до бюджету
Кабінет міністрів буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у парламенті, передає RegioNews з посиланням на трансляцію виступу на Youtube.
Як зазначив Шмигаль, на субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень.
До кінця року, за підрахунками Міністерства соціальної політики, потрібно буде близько 12 млрд гривень. Звичайно, ми будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету, - сказав він.
За його словами, зміни будуть подані в Раду до наступного четверга.
Будемо просити підтримати, щоб до кінця року субсидії можна було всім людям виплачувати, - додав прем'єр.
При цьому він заявив, що грошей, які залишилися, вистачить на виплати субсидій до початку опалювального сезону.
Як повідомлялося, в Україні зросли виплати за субсидіями.