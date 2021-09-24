Средств, выделенных на субсидии, хватает до начала отопительного сезона - Шмыгаль

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Средств, которые были выделены из государственного бюджета на субсидии, хватит до начала отопительного сезона

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию из Рады.

Эти средства, которые есть сейчас, их абсолютно спокойно хватает до начала отопительного сезона. Никакой задолженности по субсидиям у нас нет. Почти 3 млн домохозяйств будут получать субсидии в отопительный период, - сказал Шмыгаль.

Он напомнил о том, что в мае правительство ввело новые правила получения субсидий, которые предусматривают их полную монетизацию, а также более справедливый подход для получения этого вида помощи от государства.

Более 85% граждан получили переназначение автоматически, а другие должны были подавать соответствующие заявления для их подтверждения, - добавил глава правительства.

Как сообщалось, 10 сентября Кабмин просил изменений в бюджет: на жилищные субсидии не хватает 12 млрд грн.

Также в августе стало известно, что Кабмин уменьшил размер субсидий на коммунальные услуги.