В Україні з держбюджету виділять 80 млн грн на проведення перепису населення

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У 2023 році в Україні відбудеться офіційний перепис населення, для його реалізації з бюджету буде виділено 80 мільйонів гривень. Востаннє перепис проводили ще у 2001 році

Як передає RegioNews, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, наступного року відбуватиметься активна підготовка проєкту. На його реалізацію з бюджету планують виділити 80 мільйонів гривень.

У Мінцифрі наразі розробляють проєкт, завдяки якому процес відбудеться максимально технологічно.

Зараз служба статистики направила до кожного міністерства оновлений запит про те, як використовуватимуться результати перепису. Наприкінці цього року окремо представляємо, як буде проходити перепис, якими будуть його терміни, як він фінансуватиметься", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що проведення перепису населення обійдеться за попередніми даними приблизно в 4 мільярди гривень, проте витрати на ці цілі можна скоротити.