У Мінцифри думають виплачувати зарплату співробітникам віртуальною гривнею
Співробітники Міністерства з питань цифрової трансформації першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею.
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН
"Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні", - зазначив очільник міністерства Михайло Федоров.
Міністр зазначив, що українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів. "Ця відкритість технологій може стати однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - підкреслив глава відомства.
У Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт, який узаконить в Україні криптовалюту і віртуальну гривню.