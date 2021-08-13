16:51  13 серпня
На Луганщині хлопець відкрив стрілянину по дітях, є поранений
11:02  13 серпня
У 9-місячної дитини на Тернопільщині виявили "Дельта"-штам
08:04  13 серпня
Доба в ООС: зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші" та поранено українського воїна
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2021, 16:09 89

У Мінцифри думають виплачувати зарплату співробітникам віртуальною гривнею

13 серпня 2021, 16:09 89
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співробітники Міністерства з питань цифрової трансформації першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН

"Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні", - зазначив очільник міністерства Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів. "Ця відкритість технологій може стати однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - підкреслив глава відомства.

У Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт, який узаконить в Україні криптовалюту і віртуальну гривню.

бізнес Мінцифри гривня Верховна Рада інвестиції

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua