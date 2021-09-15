Кабмін передумав продавати 7 енергокомпаній

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Уряд виключив п’ять підприємств енергетичної галузі з переліку об’єктів великої приватизації державної власності та припинив приватизацію держпакету акцій двох компаній

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Згідно з ухваленою постановою з переліку об’єктів великої приватизації виключено ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Харківобленерго", АТ "Миколаївобленерго", АТ "Хмельницькобленерго".

Також припиняється приватизація державних пакетів акцій ПАТ "Черкасиобленерго" у розмірі 46%, АТ "Сумиобленерго" у розмірі 25%, АТ "ДТЕК Одеські електромережі" у розмірі 25%.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що до кінця року Фонд держмайна перерахує до бюджету 12 мільярдів гривень від приватизації