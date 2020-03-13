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13 березня 2020, 12:52 2

Без ДАБІ: що буде замість неї

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13 березня 2020, 12:52 2
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Кабінет міністрів планує створити замість Державної архітектурно-будівельної інспекції три центральні органи державної влади
Фото: КМУ
Кабінет міністрів планує створити замість Державної архітектурно-будівельної інспекції три центральні органи державної влади

Про це повідомляють RegioNews.

"Найбільше зауважень залишається при будівництві великих об'єктів. Тому ми ліквідуємо монополію в сфері містобудування. Скажу три слова, яких чекав весь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідуємо ДАБІ", - сказав президент Володимир Зеленський

Згідно плану, у березні-травні поточного року вводять мораторій на інспекційний держконтроль. У цей же час стартує перехідний період. На червень 2020 року запланували створення Державної інспекції містобудування та запуск нового реєстру.

У вересні 2020 року свою роботу починає Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні. А у січні 2021 року запроваджується обов’язкове страхування.

Як інформували RegioNews раніше, 13 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України.


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