Без ДАБІ: що буде замість неї
Про це повідомляють RegioNews.
"Найбільше зауважень залишається при будівництві великих об'єктів. Тому ми ліквідуємо монополію в сфері містобудування. Скажу три слова, яких чекав весь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідуємо ДАБІ", - сказав президент Володимир Зеленський
Згідно плану, у березні-травні поточного року вводять мораторій на інспекційний держконтроль. У цей же час стартує перехідний період. На червень 2020 року запланували створення Державної інспекції містобудування та запуск нового реєстру.
У вересні 2020 року свою роботу починає Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні. А у січні 2021 року запроваджується обов’язкове страхування.
Як інформували RegioNews раніше, 13 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
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