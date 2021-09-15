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15 вересня 2021, 14:58 120

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2022

15 вересня 2021, 14:58 120
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з відкритих джерел
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Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету 2022 та передав його на розгляд до парламенту

Як передає RegioNews відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду

190 млрд грн у проєкті держбюджету-2022 уряд пропонує виділити на освіту. Це на 21 млрд більше, ніж цьогоріч.

Передбачається підвищення зарплат вчителів, підвищення в 1,5-2,5 раза стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ. Мінімальна стипендія складе 2000 гривень, підвищена – 2500 гривень

Мінімальна зарплата до кінця року зросте до 6700 гривень, прожитковий мінімум до 2.6 тисяч гривень. Курс гривня\долар до кінця наступного року не перевищить 28,7 грн\дол. Передбачається також індексація пенсій

На безпеку та оборону уряд планує виділити 319,4 мільярди гривень. При цьому Міноборони отримає 131 мільярд гривень. З них понад половина піде на зарплату

Вцілому доходи бюджету, за розрахунками уряду складуть понад 1,2 трильйони гривень видатки 1,4. Дефіцит – понад 3% ВВП має додати майже 4%, інфляція-6,2%. Середньомісячна зарплата, за розрахунками уряду у наступному році становитиме 15,258 тисяч гривень

Кабмін Міноборони бюджет оборона мінімальна зарплата

 
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