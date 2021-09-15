Стало відомо, скільки уряд розраховує отримати від Нацбанку у 2022 році

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Національний банк України у 2022 році має перерахувати до бюджету щонайменше 24,4 мільярди гривень

Як пише RegioNews, це передбачене у проєкті держбюджету на 2022 рік, текст якого у телеграм-каналі оприлюднила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

"Установити що у 2022 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою НБУ річної звітності та формування резервів перераховує до державного бюджету суму не менше як 24,4 мільярди гривень",- зазначається у документі.

Варто зазначити, що аналогічну суму від Нацбанку урядовці розраховували отримати і в бюджеті цього року. НБУ перераховує до бюджету частину чистого прибутку.

Нагадаємо, що Кабмін 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік. Згідно до бюджетного кодексу, сьогодні він має передати документ до Верховної Ради