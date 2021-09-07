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07 сентября 2021, 21:03 5

НАБУ проведет проверку использования государственных средств на "Большое строительство"

07 сентября 2021, 21:03 5
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Фото из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро проведет проверку использования государственных средств при реализации президентского проекта "Большое строительство"

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Это большой проект, который связан с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все правоохранительные органы, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всем и ответы на вопрос, есть ли там что-то противоправное или нет, – отметил он.

В то же время Сытник подчеркнул, что сейчас не время делать какие-то заявления.

Это политическая дискуссия, а не правоохранительная, – добавил он.

Как сообщалось, чиновника Николаевской ОГА подозревают в хищении 900 тыс. грн при ремонте онкодиспансера.

Также на Кировоградщине строители забрали себе 2 млн грн во время ремонта здания суда.

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Большое строительство НАБУ проверки Артем Сытник бюджетные деньги

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