НАБУ проведет проверку использования государственных средств на "Большое строительство"

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Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Это большой проект, который связан с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все правоохранительные органы, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всем и ответы на вопрос, есть ли там что-то противоправное или нет, – отметил он.

В то же время Сытник подчеркнул, что сейчас не время делать какие-то заявления.

Это политическая дискуссия, а не правоохранительная, – добавил он.

Как сообщалось, чиновника Николаевской ОГА подозревают в хищении 900 тыс. грн при ремонте онкодиспансера.

Также на Кировоградщине строители забрали себе 2 млн грн во время ремонта здания суда.