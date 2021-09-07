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07 сентября 2021, 18:14 3

Сделки по купле-продаже земли чаще всего заключают на Киевщине и Полтавщине

07 сентября 2021, 18:14 3
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Фото из открытых источников
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На 7 сентября количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекло отметку в 13 тысяч, чаще всего их заключали в Киевской и Полтавской областях

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики, передает RegioNews.

Всего заключено 13 167 сделок в рамках рынка земли.

Также подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 4895 нотариусов. Всего заявлений – 5497, из них согласовано 4845, в очереди на рассмотрение – 20, отказ получили 632.

В региональном разрезе по количеству сделок больше всего заключали в Киевской (1170 договоров) и Полтавской (1166 договоров) областях. Третьей по количеству является Хмельнитчина (1137 договоров).

По объему сделок первой является Кировоградская (3,6 тыс га) и Харьковская (3,4 тыс га) области.

Всего заключено договоров на куплю-продажу 28 885 га сельскохозяйственной земли.

Как сообщалось в конце августа, после открытия рынка земли заключено уже более 9 тыс. земельных сделок.

Напомним, с 1 июля в Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен.

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