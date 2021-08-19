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19 августа 2021, 19:14 11

Впервые за год в Украине снизились цены на подсолнечное масло

19 августа 2021, 19:14 11
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Фото из открытых источников
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Потребительские цены на подсолнечное масло в июле текущего года (по отношению к июню текущего года) снизились на 0,34% - цены на масло снизились впервые за год

Об этом сообщает ассоциация "Укролияпром" со ссылкой на данные Госстата, передает RegioNews.

По данным Госстата, начиная с июня текущего года, впервые за весь текущий маркетинговый год наблюдается снижение отпускных цен на масло подсолнечное ее производителями.

В частности, по сравнению с маем текущего года отпускные цены предприятий на масло подсолнечное нерафинированное снизились на 3,1%, рафинированное - на 5,5%. В июле текущего года отпускные цены предприятий снизились (против мая) на масло подсолнечное нерафинированное - на 4,2%, рафинированное - на 9,2 %. Против июня текущего года отпускные цены предприятий снизились на масло нерафинированное - на 1,2%, рафинированное - на 4,0%, - заявили в ассоциации.

Индекс потребительских цен текущего года на масло подсолнечное (к предыдущему месяцу) составил 99,3%. Такая тенденция наблюдается впервые за весь 2020/21 маркетинговый год.

Как сообщалось, в правительстве ожидают удешевления масла уже к концу месяца.

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