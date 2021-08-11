Кабмін знизить тариф на електроенергію

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Кабінет міністрів України знизить тариф на електроенергію для домогосподарств з об'ємом споживання менше ніж 250 кВт-год до 1,44 грн за кВт. Нові правила запрацюють з 1 жовтня цього року

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць, буде знижено до 1,44 грн за кВт/год", - повідомив він.

Шмигаль зазначив, що для домогосподарств з місячним рівнем споживання більше ніж 250 кіловатів тариф на електроенергію залишиться без змін.

Для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт на місяць ціна залишається без змін - тобто 1 гривня 68 копійок", - повідомив він.

Нові правила почнуть діяти з 1 жовтня 2021 року.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів може знизити тариф на електроенергію для населення до 1,2 грн/кВт.годину за рахунок примусового скорочення витрат на ремонт застарілих електричних мереж, підстанцій і трансформаторів.