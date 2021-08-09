Інфляція в Україні встановила трирічний рекорд

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Зростання споживчих цін у липні 2021 року порівняно з попереднім місяцем сповільнилося до 0,1% після 0,2% у червні, 1,3% – у травні, 0,7% – у квітні, 1,7% – у березні, 1% – у лютому і 1,3% – у січні. У той же час в липні 2021 року в порівнянні з липнем 2020 року інфляція вперше за три роки перевищила позначку в 10% склавши 10,2%

Про це пише RegioNews з посиланням на державну службу статистики

За даними Держстату, в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше (на 8,1%) подешевшали овочі. На 0,7 - 0,5% знизилися ціни на соняшникову олію, сало, фрукти. Водночас на 6,7% подорожчав цукор, на 0,8-0,3% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, олію, кисломолочну продукцію, сметану, яйця.

При цьому на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 0,8%, в т.ч. на тютюнові вироби – на 0,9%, алкогольні напої – на 0,7%.

У той же час, одяг і взуття подешевшали на 5,2%, зокрема, взуття – на 5,8%, одяг – на 4,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 3,3% і оренду житла – на 0,7%.

Ціни на транспорт зросли на 1,1% в першу чергу за рахунок подорожчання палива і мастил на 2,7%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 2,4%.