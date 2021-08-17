У рамках ринку землі вже укладено майже 7,5 тисяч угод

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Станом на 17 серпня у рамках ринку землі укладено 7425 угод, площа земель, щодо яких зареєстровано правочини - 15 476 га

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає RegioNews.

При цьому, 4701 нотаріус подав заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Всього заяв - 5272, із них погоджено 4651, в черзі на розгляд - 8, відмову отримали 613, - додали у відомстві.

Як повідомлялося, Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га - для недопущення концентрації землі в одних руках.

Також відомо, що понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований.