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23 липня 2021, 13:26 188

Названо області, де найбільше продали землі

23 липня 2021, 13:26 188
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Фото з відкритих джерел
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В Україні з 1 липня 2021 року вже укладено 1757 земельних договорів. Площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 2763 га.

Як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 2763 га, пише RegioNews.

Найбільше землі продали в Полтавській області - 515,9 га. на другому місті Харківська область - 351,4 га, на третьому - Вінницька область - 242,9 га.

За цей час 4067 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Кількості заяв досягла 4549, з них 4024 погоджено, 525 - у черзі на розгляд, за 433 отримано відмову.

Нагадаємо, що Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га.

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