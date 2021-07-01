Малюська розповів, хто не зможе купувати землю сільгосппризначення після запуску земельного ринку

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Купити землю сільськогосподарського призначення не зможуть не лише іноземці, а й особи, які перебувають під санкціями

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів на брифінгу представників Кабміну щодо запуску ринку землі в Україні, передає RegioNews.

Глава Мін'юсту також розповів, що кожного охочого придбати ділянку с/г землі будуть ретельно перевіряти, зокрема, на наявність вже придбаних земельних ділянок.

Насправді, буде проводитися досить велика перевірка набувача землі. В першу чергу це буде стосуватися того, чи немає у нього вже землі сільськогосподарського призначення, щоб не було перевищення (ліміту - ред.). При цьому буде перевірятися, чи немає землі у юридичних осіб, де громадянин є учасником, - сказав він.

Малюська зазначив, що перевірятимуться і кошти, за які громадяни купуватимуть земельні ділянки.

Це не будуть кошти, які колишній чиновник-корупціонер ховав, а зараз дістав і пішов купувати землю. Це буде неможливо, тому що походження коштів потрібно доводити у нотаріуса, який буде оформляти земельні оборудки, - додав міністр.

Як повідомлялося, в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований. З 1 липня 2021 року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення": ним скасована дія мораторію на продаж землі.

Учора в Мінагрополітики розповіли, які документи потрібні для продажу землі. Для продажу земельної ділянки власник зобов'язаний мати кадастровий номер ділянки, зареєструвати право власності і мати виписку з реєстру прав власності в паперовому або електронному вигляді.