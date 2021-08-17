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17 августа 2021, 21:49 379

В рамках рынка земли уже заключено почти 7,5 тысяч сделок

17 августа 2021, 21:49 379
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Фото из открытых источников
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По состоянию на 17 августа в рамках рынка земли заключено 7425 сделок, площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки - 15 476 га

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает RegioNews.

При этом, 4701 нотариус подал заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру.

Всего заявлений - 5272, из них согласовано 4651, в очереди на рассмотрение - 8, отказ получили 613, - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га - для недопущения концентрации земли в одних руках.

Также известно, что более 70% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли.

Напомним, с 1 июля в Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен.

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