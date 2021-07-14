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14 липня 2021, 20:32 290

З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, - Держстат

14 липня 2021, 20:32 290
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Фото з відкритих джерел
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Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в червні 2021 року. З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року буряк подорожчав на 227,5% до 17,7 гривень за кілограм, морква - на 150,5% до 15 грн/кг, цибуля - на 114,8% до 11 грн/кг, капуста - на 67% до 8 грн/кг, картопля - на 31% до 13,3 грн/кг.

Крім того, олія соняшникова подорожчала на 54,4% до 65 гривень за літр, цукор на - 24% до 25,9 гривень за кілограм.

У той же час яйця подешевшали на 19,6% - до 22,1 гривень за десяток.

За даними Держстату, за січень-червень сигарети преміум-класу подорожчали на 8,2% до 62,6 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 0,7% до 93,3 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 6,3% до 18,6 гривень за пляшку, українське вино - на 4,5% до 69,2 гривень за пляшку 0,75 літра.

Як повідомлялося, в червні Держстат констатував, що ціни на продукти харчування в Україні за рік зросли на 30%. Оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2021 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 33,1%

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