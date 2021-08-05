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05 серпня 2021, 12:24 132

ВВП у першому півріччі зріс на 1% - Мінекономіки

05 серпня 2021, 12:24 132
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює зростання ВВП у 1-му півріччі в 1%

.Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення на сайті міністерства

"У першому кварталі цього року було зафіксовано падіння ВВП на 2,2% у порівнянні з першим кварталом 2020 року. Але протягом другого кварталу ситуацію вдалося виправити і за результатами першого півріччя очікується зростання ВВП на 1%", - говориться в ньому.

Водночас, у міністерстві залишили незмінним прогноз зростання ВВП у 2021 році на 4%, але для досягнення цього показника планується залучити державні механізми стимулювання чинних виробництв.

У відомстві також зазначили збільшенні зайнятості в найбільш ризикованих галузях з точки зору легального працевлаштування - сільському господарстві та будівництві.

За перше півріччя цього року ці сфери показали збільшення офіційних повідомлень роботодавців про приймання на роботу на 20%.

Нагадаємо, що за оцінкою держсекретаря США Ентоні Блінкена корупція забирає третину ВВП України

прогноз робота працевлаштування ВВП Мінекономіки

 
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