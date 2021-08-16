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16 августа 2021, 18:47 6

В правительстве ожидают удешевления подсолнечного масла уже к концу месяца

16 августа 2021, 18:47 6
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Фото из открытых источников
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В Минэкономики ожидают значительного удешевления в Украине подсолнечного масла "социальных" сортов до конца августа

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает RegioNews.

Об этом шла речь на совещании с представителями масличного рынка и центральными органами исполнительной власти.

Как отмечается в сообщении, в июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен ФАО на масла в конце прошлого месяца снизился на 10%. Но зато стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца.

Минэкономики осознает, что индекс ФАО нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но несмотря на это существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на совещании вместе с ключевыми игроками рынка стороны договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца месяца.

Как сообщалось, по информации Госстата в июле, с начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

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