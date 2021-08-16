Данилюк закликав президента ініціювати новий конкурс на директора БЕБ

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Ексглава Ради нацбезпеки та Мінфіну, а також кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Данилюк закликав президента Володимира Зеленського ініціювати новий конкурс на директора цього органу

Про це написав Олександр Данилюк у своєму Facebook, передає RegioNews.

Як зазначив Данилюк, президент має повний фактичний контроль над формуванням персонального складу конкурсної комісії.

А результат відбору, що відбувся минулої п’ятниці, ганебний. Усі троє претендентів, яких обрала чинна конкурсна комісія, не можуть вважатися політично нейтральними, незалежними та неупередженими, - написав Данилюк.

Він нагадав, що "принципами діяльності БЕБ, згідно з законом, є поміж іншим саме політична нейтральність, незалежність та неупередженість".

Як повідомлялося, 13 серпня було названо троє фіналістів конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки. На наступний етап конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки пройшли голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради Нацбанку Василь Горбаль та прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі.

Нагадаємо, що 22 березня Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки. Верховна Рада ухвалила закон 28 січня 2021 року

12 травня Уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.