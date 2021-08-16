08:44  16 серпня
COVID в Україні: за добу виявили ще 400 нових випадків зараження
16:59  16 серпня
На Херсонщині затримали чоловіка, якого підозрюють у держзраді
08:11  16 серпня
За добу три порушення: окупанти вели вогонь з кулеметів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
16 серпня 2021, 14:43 1677

Данилюк закликав президента ініціювати новий конкурс на директора БЕБ

16 серпня 2021, 14:43 1677
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ексглава Ради нацбезпеки та Мінфіну, а також кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Данилюк закликав президента Володимира Зеленського ініціювати новий конкурс на директора цього органу

Про це написав Олександр Данилюк у своєму Facebook, передає RegioNews.

Як зазначив Данилюк, президент має повний фактичний контроль над формуванням персонального складу конкурсної комісії.

А результат відбору, що відбувся минулої п’ятниці, ганебний. Усі троє претендентів, яких обрала чинна конкурсна комісія, не можуть вважатися політично нейтральними, незалежними та неупередженими, - написав Данилюк.

Він нагадав, що "принципами діяльності БЕБ, згідно з законом, є поміж іншим саме політична нейтральність, незалежність та неупередженість".

Як повідомлялося, 13 серпня було названо троє фіналістів конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки. На наступний етап конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки пройшли голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради Нацбанку Василь Горбаль та прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі.

Нагадаємо, що 22 березня Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки. Верховна Рада ухвалила закон 28 січня 2021 року

12 травня Уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

Бюро економічної безпеки Кандидат Олександр Данилюк президент звернення

За крісло очільник Бюро економбезпеки позмагається 12 кандидатів: перелік
09 серпня 2021, 20:44
Участь у Кримській платформі підтвердили 29 країн - Зеленський
02 серпня 2021, 13:00
Єрмак очолив президію Конгресу місцевих влад Зеленського
29 липня 2021, 16:35
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Загибель Павлова: що це було та які наслідки отримають Вілкул, Кривий Ріг і ОПЗЖ
Боротьба "дніпропетровських" за Харків. Навіщо Кирило Тимошенко став VIP-агітатором Терехова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram